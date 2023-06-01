Нічна атака на Київ: внаслідок удару загинули двоє дітей (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3593
Постраждали три райони столиці
У ніч на четвер, 1 червня, росіяни знову масовано обстріляли Київ — внаслідок падіння уламків в Деснянському районі загинуло троє людей, серед яких двоє дітей 5-6 та 12-13 років.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Також у Деснянському районі госпіталізовано 7 людей, ще двом допомога була надана на місці.
Пошкоджений житловий будинок — вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.
Крім того, зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку. Також уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері. Уламки також пошкодили дільничний пункт поліції. Постраждав й дитячий садок: вибуховою хвилею у будівлі винесло вікна.
У Дніпровському районі зафіксовано 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.
В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.
Також уламки впали на адміністративну будівлю, у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах. Пошкоджені також припарковані автомобілі, кілька з них згоріли.
У Дарницькому районі одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Інформації про постраждалих наразі немає. Проте пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Уламки впали на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі. Також падіння уламків зафіксовано у дворах будинків та на проїжджій частині.
Як повідомлялося раніше, з початку травня Київ зазнав 17 масових атак із застосуванням ракет і дронів. Крім того, атака 28 травня стала найбільш масовою за кількістю застосованих БПЛА з початку вторгнення, їх тоді запустили понад 50 одиниць.
За добу 29 травня місто зазнало ударів тричі, через що загинула одна людина, а кілька будівель отримали пошкодження.