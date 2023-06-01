Нічна атака на Київ: внаслідок удару загинули двоє дітей (фото)

Постраждали три райони столиці

У ніч на четвер, 1 червня, росіяни знову масовано обстріляли Київ — внаслідок падіння уламків в Деснянському районі загинуло троє людей, серед яких двоє дітей 5-6 та 12-13 років.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Також у Деснянському районі госпіталізовано 7 людей, ще двом допомога була надана на місці.

Рятувальники надали першу допомогу постраждалим

Пошкоджений житловий будинок — вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Пошкоджений будинок в Деснянському районі

Крім того, зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку. Також уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері. Уламки також пошкодили дільничний пункт поліції. Постраждав й дитячий садок: вибуховою хвилею у будівлі винесло вікна.

Фото руйнувань поліклініки в Деснянському районі

У Дніпровському районі зафіксовано 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Пошкоджений водопровод гарячого водопостачання

Наслідки російських обстрілів

В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкоджений будинок у Дніпровському районі

Також уламки впали на адміністративну будівлю, у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах. Пошкоджені також припарковані автомобілі, кілька з них згоріли.

У Дарницькому районі одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Інформації про постраждалих наразі немає. Проте пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Уламки впали на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі. Також падіння уламків зафіксовано у дворах будинків та на проїжджій частині.

Як повідомлялося раніше, з початку травня Київ зазнав 17 масових атак із застосуванням ракет і дронів. Крім того, атака 28 травня стала найбільш масовою за кількістю застосованих БПЛА з початку вторгнення, їх тоді запустили понад 50 одиниць.

За добу 29 травня місто зазнало ударів тричі, через що загинула одна людина, а кілька будівель отримали пошкодження.