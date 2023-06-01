У Києві вночі були вибухи

Повідомлялося про загрозу балістичних ракет

Близько 02:50 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у східних та північних областях. В тому числі під загрозою був Київ та область.

За даними моніторингових груп, йдеться про застосування балістичних ракет із прикордонних російських регіонів із комплексів "Іскандер" та С-300.

При цьому низка telegram-каналів повідомила, що в Києві було чути близько десятка вибухів за кілька хвилин. Після цього столична військова адміністрація поінформувала, що йдеться про роботу ППО.

Ту ж інформацію також підтвердив міський голова Віталій Кличко.

"Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях", — написав він.

Пізніше він додав, що виклик до спецслужб надійшов із Дніпровського району Києва, до місця вже вирушили рятувальники та медики.

Як повідомлялося раніше, з початку травня Київ зазнав 17 масових атак із застосуванням ракет і дронів. Крім того, атака 28 травня стала найбільш масовою за кількістю застосованих БПЛА з початку вторгнення, їх тоді запустили понад 50 одиниць.

За добу 29 травня місто зазнало ударів тричі, через що загинула одна людина, а кілька будівель отримали пошкодження.