росія атакувала Київ дронами: ексклюзивні фото наслідків
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Одна людина загинула, є постраждалі
В ніч на 30 травня Київ атакували третій раз за добу. Ворог бив дронами "Shahed". Уламки від дронів наробили чимало лиха, а також забрали життя молодої жінки.
За даними мера Києва Віталія Кличка, в Голосіївському районі з пошкодженого будинку евакуювали 20 людей, одна людина загинула. У тому ж районі загалом семеро постраждалих, чотирьох доправили до лікарні — в них осколкові поранення.
За деякими даними, загиблій було близько 30 років, вона померла в швидкій по дорозі в лікарню. Будинок перевіряють на зруйновані перекриття, ведуться пошукові роботи на випадок, якщо під завалами знаходяться ще люди.
В Печерському районі уламки впали на автомобілі, в Дарницькому на машини та приватний будинок, який загорівся, в Дніпровському — на зелену зону, в Святошинському на територію підприємства, в Подільському — на нежитлову забудову. На місцях влучань працюють екстрені служби та слідчі. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження майна від громадян.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" повідомляв, що над столицею були збиті більш як 20 дронів. Тим часом неспокійно і у москві — місцеве ППО намагається вицілити безпілотники.