росія атакувала Київ дронами: ексклюзивні фото наслідків

Одна людина загинула, є постраждалі

В ніч на 30 травня Київ атакували третій раз за добу. Ворог бив дронами "Shahed". Уламки від дронів наробили чимало лиха, а також забрали життя молодої жінки.

За даними мера Києва Віталія Кличка, в Голосіївському районі з пошкодженого будинку евакуювали 20 людей, одна людина загинула. У тому ж районі загалом семеро постраждалих, чотирьох доправили до лікарні — в них осколкові поранення.

Постраждали квартири на верхніх поверхах

Житло зруйноване

За деякими даними, загиблій було близько 30 років, вона померла в швидкій по дорозі в лікарню. Будинок перевіряють на зруйновані перекриття, ведуться пошукові роботи на випадок, якщо під завалами знаходяться ще люди.

Уламки пошкодили безліч автівок Уламки будинку та дронів падали на автомобілі Все засипане будівельним сміттям

Одні машини пошкоджені сильніше за інші Уламки падали на машини в різних районах Окупанти втретє атакували Київ

В Печерському районі уламки впали на автомобілі, в Дарницькому на машини та приватний будинок, який загорівся, в Дніпровському — на зелену зону, в Святошинському на територію підприємства, в Подільському — на нежитлову забудову. На місцях влучань працюють екстрені служби та слідчі. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження майна від громадян.

Паркування засипане уламками Уламки будинку щільно вкривають тротуар

Вилетіли і доволі великі уламки будинку

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що над столицею були збиті більш як 20 дронів. Тим часом неспокійно і у москві — місцеве ППО намагається вицілити безпілотники.