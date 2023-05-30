москва не спить: в столиці росії збивають дрони, два влетіли в будинки (відео)

ППО рф працює

Ранок у російській столиці видався неспокійним — москву та околиці атакували дрони. У російській столиці пролунали кілька вибухів, частина з яких — спроби російського ППО збити безпілотники.

Один з них ймовірно попав в дім. Російські надзвичайники намагаються з'ясувати, що стало причиною вибуху на вулиці Атласова в Новій москві. Там в результаті вибуху пошкоджена плита перекриття та вибиті вікна. Про інцидент повідомляють численні новинарні канали, зокрема ТАСС.

Зазначається, що розглядається версія з беспілотником, адже поруч знайшли уламки невідомого походження. Скло вибите на трьох поверхах. Повідомляється, що постраждалих немає. Вибух стався приблизно о 4 ранку. Родина, яка була в квартирі на 25 поверсі евакуювалася самостійно.

На місці працюють фсбшники та сапери. Версія з дроном має під собою обгрунтування, що він летів з боку Калужської області до москви на малій висоті, аби його було важко помітити.

Про ще один безпілотник повідомляють з москви з Профсоюзної вулиці. Мешканців будинку евакуюють, адже за попередніми даними дрон влетів у вікно квартири на 16 поверсі.

Однак ситуація продовжує залишатися напруженою, адже у Підмосков'ї чути звуки роботи сил протиповітряної оборони рф. Про них повідомляють мешканці Одінцово, Немчиновки, Барвихи. Заявляється про збиття безпілотників над Істрою в Підмосков'ї, помітили дрони також і з боку Нової Риги. Заявлена кількість збитих дронів — понад 10.

Вибухи в Підмосков'ї

Раніше "Телеграф" розповідав, що оскільки на Червону площу посадити безпілотник не вдалося 9 травня, конкурс продовжено. Шанс виграти 20 млн грн все ще є.