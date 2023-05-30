москва не спит: в столице россии сбивают дроны, два влетели в дома (видео)

ППО рф работает

Утро в российской столице оказалось беспокойным — москву и окрестности атаковали дроны. В российской столице прогремели несколько взрывов, часть из которых — попытки российского ПВО сбить беспилотники.

Один из них, вероятно, попал в дом. Российские мчсники пытаются выяснить, что стало причиной взрыва на улице Атласова в Новой Москве. Там в результате взрыва повреждена плита перекрытия и выбиты окна. Об инциденте сообщают многочисленные новостные каналы, в том числе ТАСС.

Отмечается, что рассматривается версия с беспилотником, ведь рядом обнаружили обломки неизвестного происхождения. Стекло выбито на трех этажах. Сообщается, что пострадавших нет. Взрыв произошел примерно в 4 утра. Семья, которая была в квартире на 25 этаже, эвакуировалась самостоятельно.

На месте работают фсбшники и саперы. Версия с дроном имеет обоснование, что он летел со стороны Калужской области в Москву на малой высоте, чтобы его было трудно заметить.

О еще одном беспилотнике сообщают из москвы с Профсоюзной улицы. Жителей дома эвакуируют, ведь по предварительным данным дрон влетел в окно квартиры на 16 этаже.

Однако ситуация продолжает оставаться напряженной, ведь в Подмосковье слышны звуки работы сил противовоздушной обороны россии. О них сообщают жители Одинцово, Немчиновки, Барвихи. Заявляется о сбитии беспилотников над Истрой в Подмосковье, заметили дроны также и со стороны Новой Риги. Заявленное количество взбитых дронов – более 10.

Взрыв в Подмосковье

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поскольку на Красную площадь посадить беспилотник не удалось 9 мая, конкурс продолжен. Шанс выиграть 20 млн грн все еще есть.