В Брянской области рф дрон уничтожил военное авто: у россиян паника, ищут "диверсантов"

В Брянской области уничтожили армейскую "Ниву", а местные власти запустили фейк про якобы прорыв "украинской ДРГ"

После того, как российские добровольцы провели рейд в Белгородской области на днях, сегодня в сети появилась информация о попытке прорыва границы в Брянской области. Слышны якобы звуки перестрелки, местных просят быть в укрытиях.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Кроме того, якобы украинский дрон уничтожил Ниву Минобороны россии, есть жертвы.

Диверсанты днем 27 мая якобы пытались прорваться в Брянскую область, бой шел недалеко от населенных пунктов Сушаны и Бровничи. Местные власти попросили жителей приграничных населенных пунктов укрыться в подвалах. Кроме того, все экстренные службы были подняты якобы по тревоге, а МВД объявило сигнал "Эдельвейс".

Также стало известно, что местные жители обнаружили на дороге Бровничи — Сушаны уничтоженную Ниву Минобороны россии. Авто сильно пострадало, судя по фото, а двое пассажиров-военнослужащих погибли. Причиной подрыва авто сегодня около полудня стала якобы атака дрона-камикадзе — он пробил крышу, залетел в авто и сдетонировал.

Однако в Tekegram-канале "Подслушано Клинцы" заявили, что все это очередной фейк. Местные заявляют, что не слышали никакой стрельбы и не заметили попыток прорыва "вражеской ДРГ". Эта паника разыгралась на фоне уничтоженного авто российской армии.

"Снова вброс: "Украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области". Также якобы была "попытка прорыва у села Бровничи, там сейчас идут бои". Это вброс, никаких боев нет, никто никуда не прорывался. Слух о ДРГ пошел среди местных после обнаружения машины с нашими бойцами, Нива посечена поражающими элементами, похожими на пулевые отверстия, но атаковал её дрон в заднюю часть крыши, а не ДРГ", — сказано в сообщении.

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