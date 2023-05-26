Оккупантам несладко: в Мариуполе взрывы, а в Мелитополе и Крыму пропал интернет

Оккупантом стало очень тревожно от того, что украинские ракеты смогли долететь до Мариуполя

Вечером 26 мая во временно оккупированном Крыму и Мелитополе внезапно пропал интернет. А в захваченном Мариуполе прозвучали взрывы в районе "Азовстали".

О проблемах с интернет-провайдерами сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". А о взрывах в Мариуполе сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, в то же время информацию подтвердили российские пропагандисты.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе вечером 26 мая прозвучали два взрыва в районе завода "Азовсталь". Российские военкоры подтвердили, что по городу был "прилет" двух ракет. На кадрах, которые распространяют в сети, виден столб черного дыма.

Некоторые пропагандисты заявляют, что удар по Мариуполю был нанесен ракетой Storm Shadow. По их словам, одну ракету сбила известная российская ПВО, а вторая попала в завод "Азовсталь". Вместе с тем они шокированы тем, что ракеты сумели долететь до оккупированного города и считают это настоящей проблемой для себя.

Ситуация в Мелитополе и Крыму

Жители полуострова и части оккупированной Запорожской области вечером в пятницу стали массово жаловаться на перебои с интернетом. Одновременно с возникновением проблем прекратилась работа сайта провайдера, работа горячей линии.

В Крыму интернет пропал сразу в нескольких городах, а именно:

Кача;

Феодосия;

Бахчисарай;

Алушта, Солнечногорское;

Симферополь.

К слову, сбои произошли в работе сразу нескольких интерне-провайдеров: "Миранда-Медиа"; Неотелеком; "Комфорт 21 века"; "Телесистем".

Отмечается, что в Мелитополе домашний интернет пропал сразу в нескольких районах города. Также отмечается, что с перебоями работает телевизионный сигнал. Пока что в городе работает только мобильная связь.

На данный момент сбои в работе подтвердил только один интернет-провайдер "Миранда-медиа". В уведомлении сказано, что интернет обещают восстановить в течение двух часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, возле аэродрома в Ростовской области прозвучал взрыв. Оккупанты жалуются, что ВСУ атаковали регион ракетами.