Ростов, спишь? На границе с россией новый инцидент — ловили диверсанта с взрывчаткой

Неизвестный пытался прорваться на территорию Ростовской области вечером 23 мая

В приграничных областях россии с Украиной ситуация продолжает накаляться. Вечером 23 мая неизвестный мужчина с взрывчаткой пытался прорваться на территорию Ростовской области, но во время погони он подорвался.

Как пишут российские СМИ, инцидент произошел на границе так называемой "ДНР" в районе пункта пропуска "Весело-Вознесенка".

Источник пишет, что мужчину заметили пограничники и за ним началась погоня. Диверсант перелез через забор и попытался скрыться в лесополосе в направлении хутора Максимов.

В какой-то момент прогремел взрыв, в результате которого мужчина погиб — у него оторвало часть головы и кисть руки.

"По одной из версий мужчина не планировал подрывать себя, а взрывное устройство (вероятно, граната) сработало случайно", — пишут российские издания.

Они также отмечают, что личность погибшего и его мотивы пока установить не удалось.

Напомним, что в последние дни также неспокойно было в Белгородской и Брянской областях, где активно действуют бойцы РДК и Легиона "Свобода России".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Легионе "Свобода России" назвали цели атаки на Белгородскую область.