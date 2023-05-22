Сами попросили: в легионе "Свобода России" назвали цели атаки на Белгородскую область

Жители Белгородской области сами обратились к бойцам "Свободы России"

Жители Белгородской области сами обратились к представителям легиона "Свобода России", который сражается на стороне Украины, чтобы те провели в регионе "демилитаризацию".

Об этом в эфире украинского телевидения рассказал представитель легиона с позывным "Цезарь".

По его словам, все началось потому, что российская армия особым профессионализмом похвастаться не смогла, а потому артиллеристы и пилоты по случайности начали подвергать обстрелам Белгородскую область. Хорошим примером, по его словам, был недавний инцидент со сбрасыванием бомб на спящий Белгород.

"К нам белгородцы обратились с просьбой провести миротворческую операцию на их территории. Потому что им надоело, что их бомбят вот так на ровном месте", — сказал он.

"Цезарь" добавил, что это было официальное письмо от жителей региона. На уточняющий вопрос, что подразумевается под проведением "миротворческой операции", представитель легиона отметил, что речь идет о "демилитаризации Белгородской области".

"Люди устали от войны, они хотят мира", — добавил он.

Напомним, днем 22 мая стало известно, что бойцы РДК взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в Белгородской области на границе с Украиной.