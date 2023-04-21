В деле о бомбардировке Белгорода открылись неожиданные подробности

Вторая бомба, по всей видимости, не разорвалась

Вечером 20 апреля на российский Белгород упала авиационная бомба, которая взорвавшись образовала огромную воронку посреди улицы. Однако теперь появляются версии, что бомб могло быть две.

Так белгородский журналист Никита Парменов заявил, что место взрыва первой бомбы находится на расстоянии в почти квартал от места, где были зафиксированы пострадавшие.

Журналист говорит, что именно второй снаряд разрушил несколько балконов жилой многоэтажки и, по всей видимости, воткнулся в землю не взорвавшись.

По его словам, полиция сразу же оцепила это место и эвакуировала жильцов, однако местные власти факт инцидента не признают.

Вместе с тем, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал "24 каналу", что бомбы могли упасть не только из-за неисправности самолета и случайного "выпадения" бомб, но также из-за того, что самолет попал в область действия украинской радиолокационной станции.

"Для пилота есть предупреждение, когда его захватывает ЗРК, что в любой момент может произойти запуск зенитной ракеты", — говорит он.

Гетьман говорит, что пилот мог просто испугаться и сбросить бомбы, чтобы сделать самолет более легким и маневренным.

Как сообщалось ранее, по заверениям местных властей, во время падения бомбы на Белгород пострадали три человека. Кроме того было принято решение расселить пострадавший трехподъездный пятиэтажный дом.