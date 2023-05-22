Самі попросили: у легіоні "Свобода Росії" назвали цілі атаки на Бєлгородську область

Жителі Бєлгородської області самі звернулися до бійців "Свободи Росії"

Жителі Бєлгородської області самі звернулися до представників легіону "Свобода Росії", який бореться на боці України, щоб ті провели у регіоні "демілітаризацію".

Про це в ефірі українського телебачення розповів представник легіону із позивним "Цезар".

За його словами, все почалося тому, що російська армія особливим професіоналізмом похвалитися не змогла, а тому артилеристи і пілоти випадково почали обстрілювати Бєлгородську область. Хорошим прикладом, за його словами, був нещодавній інцидент зі скиданням бомб на сплячий Бєлгород.

"До нас бєлгородці звернулися з проханням провести миротворчу операцію на їхній території. Тому що їм набридло, що їх бомблять ось так на рівному місці", — сказав він.

Цезар додав, що це був офіційний лист від мешканців регіону. На уточнююче питання, що мається на увазі під проведенням "миротворчої операції", представник легіону зазначив, що йдеться про "демілітаризацію Бєлгородської області".

"Люди втомилися від війни, вони хочуть миру", — додав він.

Нагадаємо, вдень 22 травня стало відомо, що бійці РДК взяли під свій контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській області на кордоні з Україною.