"Штурм райцентру, план "перехоплення" та падіння вертольота": що відбувається на фронтах у "БНР" (оновлюється)

На Бєлгородщині розпочалася справжня війна

На території росії невідомі продовжують вести бойові дії. Про події на Бєлгородщині вже доповіли путіну, а в цей час точаться штурми російських населених пунктів.

"Телеграф" розповідає про останні відомі подробиці подій у Бєлгородській області росії.

17:10 У соцмережах публікують фотографії наслідків бою, як стверджується, у населеному пункті Гора-Поділ.

17:05 Місцева влада повідомляє про постраждалих мирних жителів:

"У Грайвороні є ще троє постраждалих — двоє чоловіків і одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарнях", — каже губернатор Гладов.

Також снарядами пошкоджено 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули. Також влучення є і в будівлю адміністрації. У селі Замостя, стверджує чиновник, снаряд потрапив до дитячого садка, внаслідок чого він спалахнув. Також є постраждала жінка з пораненням руки, допомогу надано на місці.

17:02 Україна не має безпосереднього відношення до подій у Білгородській області – радник голови ОП Михайло Подоляк.

17:00 На Білгородщині з'явилися листівки із закликом здаватися.

16:55 Місцеві інтернет-пабліки публікують відео величезних колон з автобусами, які, ймовірно, їдуть на евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів.

16:50 Жителі Грайворона в паніці масово залишають місто, через що на дорогах утворюються пробки.

16:25 росіяни на тлі подій у Бєлгородській області ведуть обстріл Харківської області України, що межує з нею.

16:20 Заступник голови адміністрації міста Грайворон міг бути поранений під час обстрілу будівлі адміністрації. Також поранення нібито отримали двоє співробітників МНС. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, посилаючись на власні джерела.

16:00 У Бєлгородській області міг впасти російський гелікоптер Мі-8. Інформацію про це зараз перевіряють російські спецслужби.

15:50 В МВС Бєлгородської області запровадили план "Едельвейс". Оголошено загальний збір працівників у всіх відділах поліції регіону.

15:40 Добровольці з легіону "Свобода Росії", які 22 травня анонсували про "повернення додому", заявляють про штурм населеного пункту Грайворон у Бєлгородській області.

15:30 Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсків заявив, що главу кремля вже повідомили про події в Бєлгородській області. За його словами, зараз ведеться робота з видавлювання "українських диверсантів" з території росії та їх знищення.

Також спікер путіна додав, мовляв, метою операції невідомих диверсантів нібито є відволікання уваги від Бахмута, який у мареннях росіян був захоплений "вагнерівцями".

"Ми чудово розуміємо мету таких диверсій — відвернути увагу від бахмутського спрямування, мінімізувати політичний ефект від втрати українською стороною Артемівська (Бахмута)", — сказав пєсков.

Нагадаємо, що вранці 22 травня невідомі піддали масованим атакам населені пункти Грайворонського округу Бєлгородської області росії. Все це відбувалося на тлі анонсу про "повернення додому" від російських добровольців, які воюють на боці ЗСУ. Ті ще вночі опублікували фото нібито з російських прикордонних населених пунктів і попросили місцевих залишатися вдома і не чинити опір. Інтенсивність подій з кожною хвилиною збільшувалась і вже незабаром почали з’являтися відео зі штурму російського кордону за допомогою танків. Ще через деякий час невідомі оточили КПП "Грайворон" і змусили бігти російських прикордонників.