"Штурм райцентра, план "перехват" и падение вертолета": что происходит на фронтах в "БНР" (обновляется)

На территории россии неизвестные продолжают вести боевые действия. О событиях на Белгородщине уже доложили путину, а в это время продолжаются штурмы российских населенных пунктов.

"Телеграф" рассказывает о последних известных подробностей событий в Белгородской области россии.

16:55 Местные интернет-паблики публикуют видео огромных колон с автобусами, которые предположительно едут на эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов.

16:50 Жители Грайворона в панике массово покидают город из-за чего на дорогах образуются пробки.

16:25 россияне на фоне событий в Белгородской области ведут обстрел граничащей с ней Харьковской области Украины.

16:20 Заместитель главы администрации города Грайворон мог получить ранения во время обстрела здания администрации. Также ранения якобы получили два сотрудника МЧС. Об этом пишут местные телеграм-каналы, ссылаясь на собственные источники.

16:00 В Белгородской области мог упасть российский вертолет Ми-8. Информацию об этом сейчас проверяют российские спецслужбы.

15:50 в МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс". Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

15:40 Добровольцы из легиона "Свобода России", которые 22 мая анонсировали о "возвращение домой" заявляют о штурме населенного пункта Грайворон в Белгородской области.

15:30 Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что главу кремля уже уведомили о событиях в Белгородской области. По его словам, сейчас ведется работа по выдавливанию "украинских диверсантов" с территории россии и их уничтожению.

Также спикер путина добавил мол целью операции неизвестных диверсантов якобы является отвлечение внимания от Бахмута, который в бреднях россиян был захвачен "вагнеровцами".

"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска (Бахмута)", — сказал песков.

Напомним, что утром 22 мая неизвестные подвергли массированным атакам населенные пункты Грайворонского округа Белгородской области рф. Все это происходило на фоне анонса о "возвращении домой" от российских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ. Те еще ночью опубликовали фото якобы с пограничных российских населенных пунктов и попросили местных оставаться дома и не оказывать сопротивление. Интенсивность событий с каждой минутой увеличивалась и уже вскоре начали появляться видео со штурма российской границы при помощи танков. Еще через некоторое время неизвестные окружили КПП "Грайворон" и обратили в бегство российских пограничников.