В Белгородской области "потерь нет": что известно сейчас

В Белгородской области продолжается контртеррористическая операция

Возвращаться не стоит – российский губернатор Белгородской области предупредил людей из Грайворонского округа о невозможности вернуться домой. Отметим, что накануне из этого округа экстренно вывозили людей из-за начала боевых действий. Два российских военных образования, настроенные против кремлевского режима, вошли на территорию региона. Официальные власти ввели режим контртеррористической операции.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщает официальную версию и рассказывает о продолжающейся "зачистке территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами". Он сообщил, что ранены двое местных "в населенных пунктах, куда зашел противник". Отчитывается, что погибших нет. Однако во время эвакуации скончалась женщина, и Гладков это признает. Он добавляет, что причины смерти женщины 1941 года выясняются.

Задачей номер один он называет эвакуировать раненых, но силовики до них "не смогли дойти". Добавим, что в Институте изучения войны считают, что ситуация в Белгородской области вызвала немалую панику, потому что россияне к такому не были готовы.

Карта боевых действий в Грайворонском районе

Эксперты отмечают, что первая линия обороны сооружений россии находится в 2 км от села Гора-Подол, об освобождении которого заявили "РДК", если им удалось ее пробить, то это свидетельствует о слабости укреплений и нехватке профессионального личного состава.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и в самом Белгороде ночь была неспокойной. В городе раздалось несколько взрывов, в том числе у зданий силовиков.