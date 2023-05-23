Белгород не спит: сообщается о взрывах в зданиях ФСБ и МВД (фото, видео)

В городе работают пожарные, часть улиц перекрыли

Пока жители Белгородской области россии еще не отошли от потрясения с рейдом диверсионной группы "Российского добровольческого корпуса" (РДК) по пограничным населенным пунктам, в самом Белгороде произошел минимум один взрыв.

Как сообщает telegram-канал SOTA, удар пришелся по зданию городского ФСБ, кроме того, по некоторой информации, еще один взрыв произошел в здании МВД. Российские источники сообщают, что причиной взрывов стали удары с беспилотников.

"Из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены", — говорится в сообщении.

При этом до этого губернатор области сообщил, что еще одно взрывное устройство упало на административное здание в населенном пункте Борисовка.

Как видно на кадрах, которые разлетелись по сети, над местом взрыва в Белгороде виден столб дыма. О масштабах разрушений не сообщалось, однако в городе замечено много пожарных машин и полиции. Некоторые улицы были перекрыты силовиками.

Напомним, днем 22 мая стало известно, что бойцы РДК устроили вылазку и навели шума в нескольких населенных пунктов в Белгородской области на границе с Украиной.