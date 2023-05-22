"Не одобряем, но…": в США отреагировали на происходящее в Белгородской области рф

В США не будут говорить Украине, как ей вести войну

В США отреагировали на происходящее в Белгородской области и сообщили, что не одобряют подобных вылазок.

Об этом рассказал во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы не одобряем и не поощряем атаки за пределами Украины", — сказал он.

При этом представитель Госдепа США напомнил, что именно россия вторглась на территорию соседнего государства и является агрессором, а также отметил, что Украина сама вправе решать как именно ей вести войну против захватчиков.

"Украина сама решает, как вести боевые действия, но агрессором в этой войне является россия", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 22 мая бойцы "российского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" провели рейд в Белгородскую область и сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов. При этом, согласно последним данным, они смогли дойти до поселка городского типа Грайворон в 6 км от границы с Украиной.

При этом в легионе "Свобода России" заявляют, что жители Белгородской области сами попросили их о проведении "миротворческой операции".