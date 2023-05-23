"Белгородцы, держитесь": Тищенко захотел возглавить "БНР" (видео)

Нардеп утверждает, что белгородцы сами его попросили

В понедельник, 22 мая, в россии случился переполох из-за группы диверсантов, которые зашли на территорию Белгородской области. Естественно это событие не могло остаться без внимания украинцев, а заодно и привлек внимание политиков.

Так на событие отреагировал нардеп Николай Тищенко, который заявил, что не против возглавить "Белгородскую народную республику".

По его словам, он получил обращение от неравнодушных граждан "БНР" о том, чтобы "защитить окружающую среду от орков".

"Если президент скажет… Белгород, так Белгород. Возглавим", — сказал Тищенко.

На это обращение уже отреагировали пользователи сети, которым уже стало жаль белгородцев.

Как сообщалось ранее, 22 мая бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" провели рейд в Белгородскую область и сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов. При этом, они смогли дойти до поселка городского типа Грайворон в 6 км от границы с Украиной.

Тем временем, в легионе "Свобода России" заявляют, что жители Белгородской области сами попросили их о проведении "миротворческой операции".