Штурм райцентра Грайворон на Белгородщине продолжается: слышны взрывы, якобы ранен местный чиновник (видео)

Добровольцы дошли до первого крупного населенного пункта

В Белгородской области "диверсанты" продолжают продвигаться по российским территориям. Сейчас они подошли к местному районному центру — шеститысячному пгт Грайворон в 6 км от границы с Украиной.

Города, прошедшие добровольцы

Грайворон, Харьков и Белгрод

Об этом сообщают в "Легионе "Свобода России", которые взяли на себя ответственность за действия в "БНР". Ее с ними разделили бойцы так называемого Российского добровольческого корпуса, который утром показал видео заезжающей в рф бронетехники.

"Гора-Подол пройден! Легион из РДК начали штурм н/п Грайворон, Белгородской обл. Россия будет свободной!", — сообщили в пресс-службе "Легиона". Сейчас в окрестностях городка Грайворон слышна стрельба. В частности, это показывают в местных видео.

Также в "Свободе России" сообщили, что в настоящее время в Белгородской области "ситуация сложная". Легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с рф, откуда российская армия не сможет обстреливать Украину. UPD: По информации росСМИ, диверсанты захватили полицейский участок в Грайвороне и в форме российских правоохранителей на полицейских машинах двигаются в сторону Белгорода.

По их словам, дальше "будут двигаться к освобождению всей России". Добавим, что позже, на территории Белгородской области сообщили о падении российского вертолета Ми-8. Что именно послужило причиной — неизвестно. Видео с места падения свидетельствуют о сильном пожаре.

Российские же СМИ в свою очередь заявляют о том, что их "силы" пытаются выдавить "украинскую ДРГ" возле села Козинка, также заявили о якобы пострадавших россиянах среди местного населения, в том числе замглавы администрации Грайворона. В области объявили план перехвата "Эдельвейс".

Напомним, что сеть отреагировала на ситуацию в Белгородской области мемами. "Телеграф" собрал лучшие из них. Тем временем на ситуацию отреагировала и Украина. В украинской разведке подтвердили, что операцию проводят российские добровольцы и объясняют, что их действия вызваны агрессией путина.