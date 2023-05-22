"План зайти в Крым немного изменился": в сети шутят о боях на Белгородщине (лучшие мемы)
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Пользователи наполняют сеть новыми шутками о событиях в Белгородской области
Боевые действия, которые сегодня, 22 мая, разворачиваются в Белгородской области, сейчас являются одной из самых обсуждаемых тем. В россии, к примеру, по этому поводу собрали экстренное совещание и обсуждают "тревожные" вести, а в социальных сетях атмосфера куда веселее — пользователи уже успели подготовить целую порцию шуток насчет этой ситуации.
"Телеграф" собрал лучшие шутки, мемы и комментарии из социальных сетей на тему событий в Белгородщине.
Так, украинцы шутят о том, что анонсированное "контрнаступление ВСУ пошло не на Крым, а на Белгород", что одна российские пропагандисты уже готовятся встречать освободителей, а фура известного украинского супермаркета уже готова везти гуманитарную помощь для жителей БНР (так украинцы в шутку называют Белгородщину).
Некоторые стали публиковать фотографии бюллетеней для референдума за провозглашение "Белгородской народной республики". А начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова пользователи в шутку "сделали" губернатором Белгородской области.
В то же время в сети пошучивают, что табличку с названием города Белгород уже меняют на украинский Білгород.
Лучшее из соцсетей
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилась информация о прорывающихся через КПП "Грайворон", что в Белгородской области, неизвестные танки.