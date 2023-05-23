"Бєлгородці, тримайтеся": Тищенко захотів очолити "БНР" (відео)

Нардеп стверджує, що бєлгородці самі його попросили

У понеділок, 22 травня, у росії стався переполох через групу диверсантів, які зайшли на територію Бєлгородської області. Звісно, ця подія не могла залишитися поза увагою українців, а заразом і привернула увагу політиків.

Так на подію відреагував нардеп Микола Тищенко, який заявив, що не проти очолити "Бєлгородську народну республіку".

За його словами, він отримав звернення від небайдужих громадян "БНР" про те, щоб "захистити довкілля від орків".

"Якщо президент скаже… Бєлгород, то Бєлгород. Очолимо", — сказав Тищенко.

На це звернення вже відреагували користувачі мережі, яким стало жаль бєлгородців.

Як повідомлялося раніше, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" провели рейд до Бєлгородської області та повідомили про взяття під контроль кількох населених пунктів. При цьому вони змогли дійти до селища міського типу Грайворон за 6 км від кордону з Україною.

Тим часом у легіоні "Свобода Росії" заявляють, що жителі Бєлгородської області самі попросили їх про проведення "миротворчої операції".