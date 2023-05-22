Штурм райцентру Грайворон на Бєлгородщині триває: чути вибухи, начебто поранений місцевий чиновник (відео)

Добровольці дійшли до першого великого населеного пункта

У Бєлгородській області "диверсанти" продовжують просуватися російськими територіями. Нині вони підійшли до місцевого районного центру — шеститисячного смт Грайворон за 6 км від кордону з Україною.

Міста, які прошли добровльці

Грайворон, Харків і Бєлгрод

Про це повідомляють в "Легіоні "Свобода росії", які взяли на себе відповідальність за дії у "БНР". її з ними розділили бійці так званого Російського добровольчого корпусу, який зранку показав відео бронетехніки, що заїжджає в рф.

"Гора-Поділ пройдено! Легіон з РДК розпочали штурм н/п Грайворон, Білгородської обл. Росія буде вільною!", — повідомили у пресслужбі "Легіону". Нині в околицях містечка Грайворон чути стрільбу. Зокрема, це показують у місцевих відео.

Також в "Свободі Росії" повідомили, що нині у Бєлгородській області "ситуація складна". Легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з рф, звідки російська армія не зможе обстрілювати Україну. За їхніми словами, далі "рухатимуться до звільнення всієї росії". Додамо, що пізніше, на території Бєлгородської області повідомили про падіння російського гелікоптера Мі-8. Що саме стало причиною — невідомо. Відео з місця падіння свідчать про сильну пожежу.

Російські ж ЗМІ своєю чергою заявляють про те, що їхні "сили" намагаються видавити "українську ДРГ" біля села Козинка, також заявили про нібито постраждалих росіян серед місцевого населення, зокрема заступника голови адміністрації Грайворона. В області оголосили план перехоплення "Едельвейс".

Нагадаємо, що мережа відреагувала на ситуацію в Бєлгородській області мемами. "Телеграф" зібрав кращі з них. Тим часом на ситуацію відреагувала й Україна. В українській розвідці підтвердили, що операцію проводять російські добровольці й пояснюють, що їхні дії спричинені агресією путіна.