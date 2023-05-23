В Бєлгородскій області "втрат немає": що відомо на зараз

На теренах Бєлгородської області триває контртерористична операція

Повертатися не варто — російський губернатор Бєлгородської області попередив людей з Грайворонського округа про неможливість повернутися додому. Зазначимо, що напередодні з цього округу екстрено вивозили людей через початок бойових дій. Два російські військові утворення, як налаштовані проти кремлівського режиму, увійшли на територію регіону. Офіційна влада ввела режим контртерористичної операції.

Губернатор В'ячеслав Гладков повідомляє офіційну версію і розповідає про триваючу "зачистку території Міністерством оборони разом із силовими структурами". Він повідомив, що є поранені двоє місцевих "в населених пунктах, куди зайшов противник". Звітує, що загиблих немає. Однак під час евакуації померла жінка і Гладков це визнає. Він додає, що причини смерті жінки 1941 року народження наразі з'ясовуються.

Завданням номер один він називає евакуювати поранених, але силовики до них "не змогли дійти". Додамо, що в Інституті вивчення війни вважають, що ситуація в Бєлгородські області викликала чималу паніку, бо росіяни до такого не були готові.

Карта бойових дій в Грайворонському районі

Експерти зазначають, що перша лінія оборони споруд рф знаходиться в 2 км від села Гора-Поділ, про звільнення якого заявили "РДК", якщо їм вдалося її пробити, то це свідчить про слабкість укріплень та недостачу професійного особистого складу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що і в самому Бєлгороді ніч була неспокійною. В місті пролунало кілька вибухів, зокрема біля будівель силовиків.