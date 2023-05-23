Бєлгород не спить: повідомляється про вибухи у будівлях ФСБ та МВС (фото, відео)

У місті працюють пожежники, частину вулиць перекрили

Поки жителі Бєлгородської області росії ще не відійшли від потрясіння з рейдом диверсійної групи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) за прикордонними населеними пунктами, у Бєлгороді стався мінімум один вибух.

Як повідомляє telegram-канал SOTA, удар припав по будівлі міського ФСБ, крім того, за деякою інформацією, ще один вибух стався у будівлі МВС. Російські джерела повідомляють, що причиною вибухів стали удари з безпілотників.

"Через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені", — йдеться в повідомленні.

При цьому губернатор області повідомив, що ще один вибуховий пристрій впав на адміністративну будівлю в населеному пункті Борисівка.

Як видно на кадрах, що розлетілися мережею, над місцем вибуху в Бєлгороді видно стовп диму. Про масштаби руйнувань не повідомлялося, однак у місті помічено багато пожежних машин та поліції. Деякі вулиці були перекриті силовиками.

Нагадаємо, вдень 22 травня стало відомо, що бійці РДК влаштували вилазку та навели галасу до кількох населених пунктів у Бєлгородській області на кордоні з Україною.