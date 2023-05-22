"Не схвалюємо, але ...": у США відреагували на те, що відбувається в Бєлгородській області рф

У США не говоритимуть Україні, як їй вести війну

У США відреагували на те, що відбувається в Бєлгородській області, і повідомили, що не схвалюють подібних вилазок.

Про це розповів під час брифінгу представник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми не схвалюємо та не заохочуємо атаки за межами України", — сказав він.

При цьому представник Держдепу США нагадав, що саме росія вторглася на територію сусідньої держави і є агресором, а також зазначив, що Україна сама має право вирішувати, як саме їй вести війну проти загарбників.

"Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні є росія", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" провели рейд до Бєлгородської області та повідомили про взяття під контроль кількох населених пунктів. При цьому, за останніми даними, вони змогли дійти до селища міського типу Грайворон за 6 км від кордону з Україною.

При цьому у легіоні "Свобода Росії" заявляють, що жителі Бєлгородської області самі попросили їх провести "миротворчу операцію".