"У кремлі шоковані": військовий експерт про бої в Бєлгородській області рф і про те, що буде далі

Експерт вважає, що в майбутньому подібних акцій побільшає

У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області стався переполох через те, що бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) прорвалися на територію Росії і взяли під свій контроль ряд населених пунктів.

Як розповів "Телеграфу" військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, керівна верхівка країни-окупанта до такого розвитку подій була явно не готова.

За його словами, факт того, що у ГУР Міноборони підтвердили інформацію, що підрозділи РДК увійшли на територію Бєлгородської області, говорить про наявність двосторонніх комунікацій. Проте Селезньов каже, що розголошувати деталі зараз ніхто не буде.

При цьому він підкреслив, що реакція кремля, що запізнилася, теж дуже зрозуміла.

"Вона (реакція, — ред.) з’явилася лише о четвертій годині дня у вигляді блеяння піскового, що путіну доповіли про "ситуацію в Бєлгородській області". Російська верхівка явно шокована", — зазначив він.

Офіцер додав, що початкові російські плани передбачали захоплення Києва за лічені дні та падіння України за кілька тижнів, проте тепер, на другий рік бойових дій, битви відбуваються вже безпосередньо на території росії.

Експерт висловив думку, що в майбутньому українці побачать "продовження банкету", а подібних акцій побільшає. Також збільшиться і кількість вибухів у росії та на окупованих територіях.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Атака на Бєлгородську область: що вона означає і чи буде продовження

Нагадаємо, вдень 22 травня стало відомо, що бійці РДК взяли під свій контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській області на кордоні з Україною. За деякими даними, у них є два танки і кілька бронемашин.