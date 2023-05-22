"В кремле шокированы": военный эксперт о боях в Белгородской области рф и о том, что будет дальше

Эксперт считает, что в будущем подобных акций станет больше

В понедельник, 22 мая, в Белгородской области произошел переполох из-за того, что бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК) прорвались на территорию рф и взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.

Как рассказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев, правящая верхушка страны-оккупанта к такому развитию событий была явно не готова.

По его словам, факт того, что в ГУР Минобороны подтвердили информацию, что подразделения РДК вошли на территорию Белгородской области, говорит о наличии двусторонних коммуникаций. Впрочем, Селезнев говорит, что разглашать детали сейчас никто не будет.

При этом он подчеркнул, что запоздалая реакция кремля тоже очень понятная.

"Она (реакция, — ред.) появилась лишь в четвертом часу дня в виде блеянья пескова, что путину доложили о "ситуации в Белгородской области". Российская верхушка явно шокирована", — отметил он.

Офицер добавил, что изначальные российские планы предусматривали захват Киева в считанные дни и падения Украины спустя несколько недель, однако теперь, на второй год боевых действий, сражения проходят уже непосредственно на территории россии.

Эксперт выразил мнение, что в будущем украинцы увидят "продолжение банкета", а подобных акций станет больше. Также увеличится и количество взрывов в россии и на оккупированных территориях.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Атака на Белгородскую область: что она означает и будет ли продолжение

Напомним, днем 22 мая стало известно, что бойцы РДК взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в Белгородской области на границе с Украиной. По некоторым данным у них есть два танка и несколько бронемашин.