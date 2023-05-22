Атака на Белгородскую область: что она означает и будет ли продолжение

Агрессору придется рассредоточить силы по всему периметру украинской границы

В Белгородской области рф 22 мая начались боевые действия . В Грайворонском округе звучали взрывы и стрельба, якобы состоялся штурм КПП "Грайворон". Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, это противостоящие путинскому режиму легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) проводят спецоперацию на территории Белгородщины по созданию полосы безопасности для защиты украинцев, которые живут в приграничных областях и страдают от обстрелов со стороны рф.

Ситуация более чем запутанная, и, учитывая туман войны, конкретику мы узнаем не скоро. Но "Телеграф" пытался разобраться в происходящем при помощи экспертов.

Попытка достучаться до обычных россиян

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев обращает внимание, что РДК не впервые проводит такие информационно-силовые акции. Ранее, напоминает он, подобное происходило на территории Брянщины . Теперь пришел черед Белгородской области, откуда ведутся обстрелы украинской территории.

"Ребята из легиона "Свобода России" и РДК таким образом пытаются достучаться до сердец и умов россиян. Давая понять, что продолжение жизни при узурпаторском режиме, решившемся на полномасштабную войну, ведет к катастрофе саму же рф. Обрезает все перспективы стабильного развития этого государства. Если ничего не менять, причем срочно, впереди – только тяжелые, темные времена. И чем дальше, тем они будут тяжелее и темнее", – поясняет Владислав Селезнев.

По его словам, вариант превращения россии в громадную Северную Корею, беспощадно перемалывающую своих же граждан, прорисовывается всё более четко. Поэтому, отмечает полковник, с помощью имеющихся сил и средств, представители легиона "Свобода России" и РДК пытаются донести эти посылы до обычных жителей рф.

Эксперт обращает внимание, что оппозиционные путинскому режиму воинские формирования, состоящие из россиян, не воюют против мирного населения.

"В отличие от представителей российской регулярной армии и всякого рода ЧВК, которых наплодилось на территории рф в последнее время немало. Тут не "вагнеровцами" едиными, – подчеркивает Владислав Селезнев. – Да, есть стычки с российскими пограничниками, да, последние понесли потери. Но это очевидно. Тех, кто воюет за путина, во имя путина, защищая его режим, ребята из РДК и легиона "Свобода России" уничтожают. Миссия у них вполне благородная – разбудить российский люд от спячки, в которой тот пребывает более 30 лет. И направить тех, кто пробудится, на борьбу с террористическим путинским режимом".

По мнению офицера, то, что ГУР подтвердил заход двух этих формирований на территорию рф, говорит, что между ними есть коммуникация. Возможно, на уровне средств связи, разведданных, бронетехники, оружия, некоторых элементов экипировки.

"Понятно, что детали никто сейчас разглашать не будет, – отмечает эксперт. – Как вполне понятна и ооочень запоздалая реакция Кремля. Она появилась лишь в четвертом часу дня в виде блеянья пескова, что путину доложили о "ситуации в Белгородской области". Российская верхушка явно шокирована. План блицкрига подразумевал взятие Киева за два-три дня, падение Украины в считанные недели. А в итоге на второй год войны боевые действия уже идут на территории то Брянской, то Белгородской областей самой рф. Не говоря уж о постоянных взрывах и явно рукотворных пожарах практически по всей россии . Нет сомнений, что следует ожидать "продолжения банкета". Думаю, таких информационно-силовых акций станет всё больше. Как и "бавовны" на территории рф и на временно оккупированных ею украинских землях".

Владислав Селезнев также отметил, что происходящее на Белгородщине подчеркивает уровень вранья местных чиновников, рассказывающих, что потратили огромное количество бюджетных средств на создание неких "непроходимых" линий обороны и всякого рода инженерно-фортификационных сооружений.

"На деле же российская граница – дырявая. Туда могут проникать группы вооруженных людей для проведения информационно-силовых акций. И спокойно возвращаться. Фактически происходит дерибан российского бюджета под россказни, что рф превращается в "неприступную крепость". Врут и воруют. Всё как всегда", – констатирует полковник.

Восстание обретает всё более зримые черты

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен: то, что мы сейчас наблюдем в Белгородской области, а ранее на Брянщине и Курщине – это свидетельство фактически восстания сознательных граждан рф.

"Они объединились в такие организации, как РДК, легион "Свобода России", ряд других. В их составе – россияне, которые имеют совсем иное видение будущего для своей страны, нежели то, что предлагает путинский режим. Учитывая отсутствие альтернативных способов поменять ход вещей (поскольку в рф – диктатура, нет свободы слова, нет свободы выражения мысли, возможности выйти на мирные акции протеста), им не остается иного выбора, кроме как – браться за оружие, отстаивая свою свободу, свободу отдельных регионов", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что так дают понять: отдельным регионам, республикам, субъектам федерации будет гораздо лучше жить не под диктатом Москвы, а самостоятельно. Самим принимать решение о том, участвовать ли им в развязанных Кремлем войнах – или нет. Отдавать львиную часть доходов в центр – или пускать средства на собственное развитие.

Очевидно, продолжает Александр Мусиенко, что такие люди не хотят поддерживать преступления путинского режима, развязанную им захватническую войну против Украины, которая губит и саму россию.

"Фактически мы видим пока точечные, но вполне зримые проявления вооруженного восстания граждан рф, не согласных с действиями Кремля, выступающих за прекращение войны, а также – за кардинальные изменения в россии, включая предоставление свобод отдельным республикам, образованиям и регионам", – констатирует эксперт.

У операции на Белгородчине есть четыре причины

По мнению политолога и конфликтолога Богдана Петренко, вряд ли следует воспринимать боевые действия Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на Белгородщине как масштабные меры по переносу военных действий на территорию страны-агрессора.

"В марте и апреле этого года рейды РДК уже осуществлялись на территории Брянской области, – напоминает эксперт. – Однако в этот раз речь идет о более крупной операции по размеру. И есть ряд причин для таких действий".

Первая причина, по словам Богдана Петренко, это, безусловно, сдерживание агрессора. А точнее – сигнал о необходимости рассредоточения его военных сил по всему периметру украинской границы.

"Фактически, часть сил, которые могли бы использоваться в боевых действиях против Украины, теперь будут вынуждены стоять на границе, – поясняет конфликтолог. – Опять же, учитывая условную периодичность подобных мер (раз в месяц), россияне должны воспринимать, что такие операции будут продолжаться. Поэтому агрессору придется еще больше отвлекать на охрану границ силы и средства, которые могли бы использоваться в основном секторе боевых действий".

Вторая причина, продолжает эксперт, заключается в демонстрация российскому общественному мнению растущей поддержки формирований типа РДК. Это необходимо для того, чтобы привлечь в ряды как можно больше россиян-противников путинского режима, уверен Богдан Петренко.

"Третья причина, – считает он, – может быть связана с сообщениями россиян о якобы взятии ими Бахмута . Понятно, что заверения украинской стороны, что это не так, что там продолжаются боевые действия , россияне не услышат. И чтобы у них не было подъема боевого духа, необходимо что-то, что они точно услышат. Что-то, что сможет перебить в русском общественном мнении ура-патриотические российские месседжи о якобы взятии Бахмута. И сегодняшние "приветы" из Белгородской области в этом ракурсе – отличный шаг".

Ну а четвертой причиной эксперт называет важность подать сигнал россиянам, что они живут в изменяющемся мире, где война, начатая ими, может прийти и в их дома. Цель такого месседжа – сформировать антивоенные настроения в российском обществе, констатирует конфликтолог.