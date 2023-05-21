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Украинские войска значительно продвинулись под Бахмутом: в ВСУ рассказали подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Бахмут Новость обновлена 21 мая 2023, 23:06
Бахмут

Бахмут продолжает сопротивляться оккупантам

Оккупанты продолжают фокусировать усилия на Бахмуте, однако ВСУ успешно продвигаются на разных участках вокруг города.

Как рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, украинские защитники в воскресенье, 21 мая, смогли продвинуться на 200 метров.

При этом, он отметил, что бойцы сил обороны Украины продолжают удерживать несколько зданий и укрепленных сооружений в юго-западной части города.

"Также в течение недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя противника, в частности, за эти сутки на некоторых участках было в районе 200 метров пройдено", — добавил Череватый.

Ситуация под Бахмутом (карта DeepState)
Ситуация под Бахмутом (карта DeepState)

Как сообщалось ранее, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский накануне сообщил, что украинские военные продолжают продвигаться на направлениях вокруг Бахмута и близки к тому, чтобы взять город в тактическое окружение.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от Бахмута к настоящему времени практически ничего не осталось, поскольку россияне его уничтожили.

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#Украина #Бахмут #ВСУ