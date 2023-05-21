Бахмута больше нет: в ВСУ прокомментировали слова Зеленского о городе-крепости

От Бахмута практически ничего не осталось

Бои за город-крепость Бахмут продолжаются, однако он фактически разрушен под ударами российских оккупантов.

Как сообщил во время пресс-конференции на саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский, Бахмут "остался только в наших сердцах".

По его словам, город был полностью уничтожен, однако бойцы ВСУ продолжают держать там позиции и отбивать новые попытки россиян полностью захватить Бахмут.

Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые продолжают делать свою опасную, но необходимую работу.

"Сегодня они выполняют очень важную задачу. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках – делиться не буду. Но это говорит о том, что Бахмут не захвачен сегодня российской федерацией. Никаких двух или трех толкований этому не может быть", — сказал президент.

По его словам, он четко понимает, что происходит в городе и для чего это делается. При этом Зеленский не стал раскрывать детали тактики Украины, но отметил, что еще немного и украинские защитники начнут побеждать.

Его слова уже прокомментировали в ВСУ. Так спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспільному" сказал, что слова президента о том, что город практически уничтожен, соответствуют действительности.

"Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация очень тяжелая", — отметил он и добавил, что ВСУ продолжают удерживать несколько зданий в юго-западной части города.

Свой комментарий дал и командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, который отметил, что несмотря на то, что ВСУ контролируют незначительную часть Бахмута, это позволяет украинским военным свободно входить в город и выходить из него.

"Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение", — отметил он.

Как сообщалось ранее, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил, что его наемники смогли захватить Бахмут, а 25 мая передадут свои позиции российской армии и уйдут из города.