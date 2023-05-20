пригожин в очередной раз "взял Бахмут": в Минобороны уже сделали заявление

Главарь "вагнеровцев" пообещал вывести своих боевиков из города

Главарь российский наемников ЧВК "Вагнер" евгений пригожин в очередной раз заявил о том, что Бахмут был полностью захвачен, однако в ВСУ эту информацию не подтверждают.

Как сообщает пресс-служба пригожина, Бахмут якобы был полностью взят в 12 часов 20 мая.

Вместе с тем, в своем видеообращении главарь "вагнеровцев" продолжил критиковать российское военное руководств, а также опроверг заявления минобороны рф о том, что им там кто-то помогал.

"224 дня парни штурмовали этот город. Здесь были только ЧВК "Вагнер", здесь не было, как рассказывал Конашенков, ВДВ и ещё кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе", — сказал он.

При этом пригожин добавил, что 25 мая его наемники покинут Бахмут и передадут позиции российской армии.

В свою очередь в ВСУ говорят, что заявления о захвате Бахмута не соответствуют действительности.

"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", – сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Более подробно о ситуации в городе рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Наши войска держат оборону в районе "Самолёт". На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", — сообщила она.

Как сообщалось ранее, пригожин уже обещал вывести наемников из Бахмута до 10 мая, впрочем, позже он сообщил, что минобороны согласилось предоставить ему необходимые снаряды, а потому он отменил это решение.