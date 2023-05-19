"Каждый метр — как 10 км": в Минобороны рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом

В Минобороны рассказали о ситуации под Бахмутом

ВСУ продолжают уверенно продвигаться на флангах под Бахмутом, в то время как оккупанты все еще надеются вернуть позиции, которые утратили.

Об этом в эфире телемарафона заявила замминистр обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, освобождение территорий дается украинским военным нелегко.

Маляр отметила, что активные боевые действия продолжаются в пригороде Бахмута на юге и на севере.

"Вчера буквально я давала информацию на сколько мы там продвинулись. С одной стороны это кажется небольшое расстояние. Мы говорили о примерно 20 квадратных километрах. И вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км", — сказала она.

Представитель силового ведомства добавила, что оккупанты сосредоточили большое количество сил в самом городе и в его окрестностях. В связи с этим, украинским военным очень непросто выполнять боевые задачи.

"Там каждый метр — это как 10 км продвижения в других условиях", — отметила замминистра.

Говоря о ситуации в самом городе, она отметила, что там в основном сейчас ведутся бои в юго-западной его части.

"Мы эту часть контролируем по состоянию на данный момент и врагу не удается осуществить его планы. То есть атаки продолжаются и наши эти атаки отбивают", — завершила она.

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