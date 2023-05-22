Атака на Бєлгородську область: що вона означає і чи буде продовження

Агресору доведеться розосередити сили по всьому периметру українського кордону

У Бєлгородській області рф 22 травня почалися бойові дії . У Грайворонському окрузі лунали вибухи та стрілянина, нібито відбувся штурм КПП "Грайворон". Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, це легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" (РДК), що протистоять путінському режиму, проводять спецоперацію на території Бєлгородщини зі створення смуги безпеки для захисту українців, які живуть у прикордонних областях і потерпають від обстрілів з боку рф.

Ситуація більш, аніж заплутана, і, з огляду на туман війни, конкретику ми дізнаємося не скоро. Але "Телеграф" намагався розібратися в тому, що відбувається, за допомогою експертів.

Спроба достукатися до звичайних росіян

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов звертає увагу, що РДК не вперше проводить такі інформаційно-силові акції. Раніше, нагадує він, таке відбувалося на території Брянщини . Тепер настала черга Бєлгородської області, звідки ведуться обстріли української території.

"Хлопці з легіону "Свобода Росії" і РДК таким чином намагаються достукатися до сердець і розумів росіян. Даючи зрозуміти, що продовження життя при узурпаторському режимі, що зважився на повномасштабну війну, веде до катастрофи саму ж росію. Обрізає всі перспективи стабільного розвитку цієї держави. Якщо нічого не змінювати, причому терміново, попереду – лише важкі, темні часи. І чим далі, тим вони будуть важчими та темнішими”, – пояснює Владислав Селезньов.

За його словами, варіант перетворення росії на величезну Північну Корею, яка нещадно перемелює своїх громадян, промальовується все чіткіше. Тому, зазначає полковник, за допомогою наявних сил та засобів, представники легіону "Свобода Росії" та РДК намагаються донести ці посили до звичайних жителів росії.

Експерт звертає увагу, що опозиційні путінському режиму військові формування, які складаються з росіян, не воюють проти мирного населення.

"На відміну від представників російської регулярної армії та всякого роду ПВК, яких наплодилося на території рф останнім часом чимало. Тут не "вагнерівцями" єдиними, — підкреслює Владислав Селезньов. — Так, є зіткнення з російськими прикордонниками, так, останні зазнали втрат. Але це очевидно: тих, хто воює за путіна, в ім’я путіна, захищаючи його режим, хлопці з РДК та легіону "Свобода Росії" знищують, місія у них цілком шляхетна – розбудити російський народ від сплячки, в якій той перебуває понад 30 років. І направити тих, хто прокинеться, на боротьбу з терористичним путінським режимом".

На думку офіцера, те, що ГУР підтвердив захід цих двох формувань на територію росії, свідчить, що між ними є комунікація. Можливо, на рівні засобів зв’язку, розвідданих, бронетехніки, зброї, деяких елементів екіпірування.

"Зрозуміло, що деталі ніхто зараз розголошувати не буде , — зазначає експерт. — Як цілком зрозуміла і дуже запізніла реакція Кремля. Вона з’явилася лише о четвертій годині дня у вигляді бекання пєскова, що путіну доповіли про "ситуацію в Бєлгородській області". Російська верхівка явно шокована. План бліцкригу передбачав взяття Києва за два-три дні, падіння України в лічені тижні. А в результаті на другий рік війни бойові дії вже точаться на території то Брянської, то Бєлгородської областей самої рф. Не кажучи вже про постійні вибухи і явно рукотворні пожежі практично по всій росії . Нема сумнівів, що слід очікувати "продовження банкету". Думаю, таких інформаційно-силових акцій стане все більше. Як і "бавовни" на території рф і на тимчасово окупованих нею українських землях".

Владислав Селезньов також зазначив, що те, що відбувається на Бєлгородщині, підкреслює рівень брехні місцевих чиновників, які розповідають, що витратили величезну кількість бюджетних коштів на створення якихось "непрохідних" ліній оборони та різноманітних інженерно-фортифікаційних споруд.

"Насправді ж російський кордон — дірявий. Туди можуть проникати групи озброєних людей для проведення інформаційно-силових акцій. І спокійно повертатися. Фактично відбувається дерибан російського бюджету під вигадки, що рф перетворюється на "неприступну фортецю". Брешуть і крадуть. Все як завжди", – констатує полковник.

Повстання набуває все більш зримих рис

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений: те, що ми зараз спостерігаємо у Бєлгородській області, а раніше на Брянщині та Курщині, – це свідчення фактично повстання свідомих громадян росії.

"Вони об’єдналися в такі організації, як РДК, легіон "Свобода Росії", низку інших. У їхньому складі – росіяни, які мають зовсім інше бачення майбутнього для своєї країни, аніж те, що пропонує путінський режим. З огляду на відсутність альтернативних способів змінити хід речей (оскільки в росії — диктатура, нема свободи слова, нема свободи вираження думки, можливості вийти на мирні акції протесту), їм не залишається іншого вибору, окрім як — братися за зброю, обстоюючи свою свободу, свободу окремих регіонів", — пояснює експерт.

Він зазначає, що так дають зрозуміти: окремим регіонам, республікам, суб’єктам федерації буде краще жити не під диктатом Москви, а самостійно. Самим ухвалювати рішення про те, брати їм участь у розв’язаних Кремлем війнах – чи ні. Віддавати левову частину доходів у центр – чи пускати кошти на розвиток.

Очевидно, продовжує Олександр Мусієнко, що такі люди не хочуть підтримувати злочини путінського режиму, розв’язану ним загарбницьку війну проти України, яка губить і саму росію.

"Фактично ми бачимо поки що точкові, але цілком зримі прояви збройного повстання громадян росії, які не згодні з діями Кремля, які виступають за припинення війни, а також — за кардинальні зміни в рф, включаючи надання свобод окремим республікам, утворенням та регіонам", — констатує експерт.

Операція на Бєлгородщині має чотири причини

На думку політолога та конфліктолога Богдана Петренка, навряд чи слід сприймати бойові дії Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині як масштабні заходи з перенесення військових дій на територію країни-агресорки.

"У березні та квітні цього року рейди РДК вже здійснювалися на території Брянської області, – нагадує експерт. – Однак цього разу йдеться про більшу операцію за розміром. І є низка причин для таких дій".

Перша причина, за словами Богдана Петренка, це, безумовно, стримування агресора. А точніше – сигнал про необхідність розосередження його військових сил по всьому периметру українського кордону.

"Фактично частина сил, які могли б використовуватися в бойових діях проти України, тепер будуть змушені стояти на кордоні, — пояснює конфліктолог. — Знову ж таки, враховуючи умовну періодичність подібних заходів (раз на місяць), росіяни повинні сприймати, що такі операції будуть, тому агресору доведеться ще більше відволікати на охорону кордонів сили та засоби, які могли б використовуватися в основному секторі бойових дій".

Друга причина, продовжує експерт, полягає у демонстрації російській громадській думці зростання підтримки формувань типу РДК. Це необхідно для того, щоб залучити до лав якнайбільше росіян — противників путінського режиму, упевнений Богдан Петренко.

"Третя причина, – вважає він, – може бути пов’язана з повідомленнями росіян про нібито взяття ними Бахмута . Зрозуміло, що запевнення української сторони, що це не так, що там тривають бойові дії , росіяни не почують. І щоб у них не було піднесення бойового духу, необхідно щось, що вони точно почують. Щось, що зможе перебити в російській громадській думці ура-патріотичні російські меседжі про нібито взяття Бахмута".

Ну а четвертою причиною експерт називає важливість подати сигнал росіянам, що вони живуть у змінюваному світі, де війна, розпочата ними, може прийти і в їхні будинки. Мета такого меседжу – сформувати антивоєнні настрої у суспільстві, констатує конфліктолог.