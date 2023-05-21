Українські війська значно просунулися під Бахмутом: у ЗСУ розповіли подробиці

Бахмут продовжує чинити опір окупантам

Окупанти продовжують фокусувати зусилля на Бахмуті, проте ЗСУ успішно просуваються на різних ділянках навколо міста.

Як розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, українські захисники в неділю, 21 травня, змогли просунутися на 200 метрів.

При цьому він зазначив, що бійці сил оборони України продовжують утримувати кілька будівель та укріплених споруд у південно-західній частині міста.

"Також протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника, зокрема, за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено", — додав Череватий.

Ситуація під Бахмутом (карта DeepState)

Як повідомлялося раніше, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський напередодні повідомив, що українські військові продовжують просуватися на напрямках навколо Бахмута і близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення.

При цьому президент України Володимир Зеленський повідомив, що від Бахмута на сьогодні практично нічого не залишилося, оскільки росіяни його знищили.