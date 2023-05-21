Бахмута більше немає: у ЗСУ прокоментували слова Зеленського про місто-фортецю

Від Бахмута практично нічого не залишилося

Бої за місто-фортецю Бахмут продовжуються, проте він фактично зруйнований під ударами російських окупантів.

Як повідомив під час пресконференції на саміті G7 президент України Володимир Зеленський, Бахмут "залишився лише в наших серцях".

За його словами, місто було повністю знищене, проте бійці ЗСУ продовжують тримати там позиції та відбивати нові спроби росіян повністю захопити Бахмут.

Зеленський подякував українським захисникам, які продовжують робити свою небезпечну, але необхідну роботу.

"Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони перебувають у Бахмуті. У яких точках – ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений сьогодні російською федерацією. Жодних двох чи трьох тлумачень цього не може бути", — сказав президент. .

За його словами, він чітко розуміє, що відбувається у місті та для чого це робиться. При цьому Зеленський не розкривав деталі тактики України, але зазначив, що ще трохи й українські захисники почнуть перемагати.

Його слова вже прокоментували у ЗСУ. Так речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі "Суспільному" сказав, що слова президента про те, що місто практично знищене, відповідають дійсності.

"Ворог щодня масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація дуже важка", — зазначив він і додав, що ЗСУ продовжують утримувати кілька будівель у південно-західній частині міста.

Свій коментар дав і командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який зазначив, що попри те, що ЗСУ контролюють незначну частину Бахмута, це дозволяє українським військовим вільно входити до міста та виходити з нього.

"Ми продовжуємо просуватися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста в тактичне оточення ", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин заявив, що його найманці змогли захопити Бахмут, а 25 травня передадуть свої позиції російській армії та підуть із міста.