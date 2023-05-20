пригожин вкотре "взяв Бахмут": в Міноборони вже зробили заяву

Ватажок "вагнерівців" пообіцяв вивести своїх бойовиків із міста

Ватажок російських найманців ПВК "Вагнер" євгеній пригожин вкотре заявив про те, що Бахмут був повністю захоплений, проте у ЗСУ цю інформацію не підтверджують.

Як повідомляє прес-служба пригожина, Бахмут нібито був повністю взятий о 12 годині 20 травня.

Разом з тим, у своєму відеозверненні ватажок "вагнерівців" продовжив критикувати російське військове керівництво, а також спростував заяви міноборони рф про те, що їм там хтось допомагав.

"224 дні хлопці штурмували це місто. Тут були тільки ПВК "Вагнер", тут не було, як розповідав конашенков, ВДВ та ще когось, хто міг би нам допомагати. Ми допомагали самі собі", — сказав він.

При цьому пригожин додав, що 25 травня його найманці покинуть Бахмут і передадуть позиції російської армії.

Своєю чергою, у ЗСУ кажуть, що заяви про захоплення Бахмута не відповідають дійсності.

"Це неправда. Наші підрозділи продовжують бої в Бахмуті", — сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Докладніше про ситуацію у місті розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Наші війська тримають оборону в районі "Літак". На сьогодні наші захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об’єкти цього району та приватний сектор", — повідомила вона.

Як повідомлялося раніше, пригожин вже обіцяв вивести найманців з Бахмута до 10 травня, втім пізніше він повідомив, що міноборони погодилося надати йому необхідні снаряди, а тому він скасував це рішення.