Ростов, спиш? На кордоні з росією новий інцидент — ловили диверсанта із вибухівкою

Невідомий намагався прорватися на територію Ростовської області увечері 23 травня

У прикордонних областях росії з Україною ситуація продовжує розпалюватися. Увечері 23 травня невідомий чоловік із вибухівкою намагався прорватися на територію Ростовської області, але під час погоні він підірвався.

Як пишуть російські ЗМІ, інцидент стався на кордоні так званої "ДНР" у районі пункту пропуску "Весело-Вознесенка".

Джерело пише, що чоловіка помітили прикордонники і за ним почалася гонитва. Диверсант переліз через паркан і спробував сховатися у лісосмузі у напрямку хутора Максимів.

Якоїсь миті пролунав вибух, внаслідок якого чоловік загинув — у нього відірвало частину голови і кисть руки.

"За однією з версій, чоловік не планував підривати себе, а вибуховий пристрій (ймовірно, граната) спрацював випадково", — пишуть російські видання.

Вони також зазначають, що особу загиблого та його мотиви поки встановити не вдалося.

Нагадаємо, що останніми днями також неспокійно було у Білгородській та Брянській областях, де активно діють бійці РДК та Легіону "Свобода Росії".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Легіоні "Свобода Росії" назвали цілі атаки на Білгородську область.