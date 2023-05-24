Ночь дронов над Белгородской областью: где слышали взрывы (фото)

Ситуация в регионе далека от стабильности

В Белгородской области рф продолжается суета. Россияне заявили о возросшем количестве вражеских беспилотников над регионом.

Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что силы ПВО справились с большинством из них, однако есть повреждения как в самом Белгороде, так и в Белгородском и Борисовском районе. Пострадавших при этом нет, однако повреждены легковые автомобили, частные дома и административные здания.

В поселке Борисовка около четырех утра взрывчатку сбросили с беспилотника на Центр молодежных инициатив. Поврежден фасад здания и три автомобиля.

Последствия взрыва в Борисовке

Последствия взрыва в Борисовке

В Новой Таволжанке сброшенная взрывчатка не сдетонировала над частным домом.

В Яковлевском округе дважды с дронов сбрасывали взрывчатку в поселке Томаровка на два разных админздания. Повреждены в одном случае кровля, в другом – кровля и плита перекрытия.

В Грайворонском округе, который стал известен благодаря последним событиям, поврежден газопровод, следователи пока не сделали официального заявления о причине прорыва и пожара. Часть округа без газа, света, водоснабжения и мобильной связи и так будет до вечера 24 мая.

Гладков также заявил, что в больницах 9 человек, трое из которых находятся в реанимации. Более 550 человек из Грайворонского округа эвакуированы. Домой им пока нельзя. Ждут "зачистки территории и разрешения от силовиков".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские регулярные войска могли оттеснить РДК и легион "Свобода России" за границу с Украиной. Официальные власти заявили о прекращении режима контртеррористической операции, но с этим не соглашается вторая сторона.