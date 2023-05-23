"Гражданская война" в разгаре: диверсанты окапываются в Белгородской области, а рф отправляет туда новые войска (видео)

"Диверсанты" остаются в рф

Уже сутки на территории Белгородской области рф продолжается "гражданская война", ведь русские добровольцы, которые 22 мая зашли туда, чтобы "освободить" территории от диктатуры кремля, до сих пор продолжают туда прибывать.

Об этом заявляют российские интернет-паблики.

Так, по данным популярного Telegram-канала "Shot", который ссылается на собственные источники, новые небольшие группы "диверсантов" прямо сейчас продолжают подтягиваться к Козинке со стороны границы с Украиной.

"Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам", — говорится в сообщении.

При этом, по данным других российских пабликов, основная часть вооруженных групп якобы ушла на территорию Украины, заминировав дороги перед отходом.

Тем временем в сети продолжают появляется видео с территории Белгородской области, на которых запечатлены этии "диверсантов". Можно увидеть, что они не только не были "ликвидированы", как об этом трубят российские пропагандисты, но и вполне себе спокойно окапываются около захваченного вчера КПП "Грайворон".

В тоже время россияне со своей стороны хотят перебросить в Белгородскую область дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источник в украинской разведке.

"В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область", — сообщил источник.

Примечательно, что российские силовые структуры до сих пор так и не дали ни одного официального заявления о происходящем. А вот в "Легионе "Свобода России" уже подтвердили, что продолжают вести бои в Белгородской области и "освобождать её".

"Армия рф ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытую пойти против режима москвы за свободное будущее россии…Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходило 22 мая в Белгородской области рф.

Также мы сообщали, в Белгороде прогремели взрывы в зданиях ФСБ и МВД.