О столкновениях в Бахмуте не сообщается: свежие карты боев в Украине

Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боев

Российские власти завершили "контртеррористическую" операцию в Белгородской области и заявили, что разгромили РДК и легион "Свобода России". Аналитики отмечают, что войска РФ могли оттеснить оппозиционные силы к приграничью или за пределы российской территории.

В отчете ISW также говорится о слухах, которые распространяли некоторые российские источники о рейдах украинских сил на границе Харьковской области с Белгородской областью РФ. Подтверждения аналитики не нашли.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 26 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении сложная ситуация сохраняется возле Масютовки — проходят бои. Российские источники утверждают о продвижении оккупантов вблизи Невского, однако ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения. Генштаб сообщает, что на Лиманском направлении враг безуспешно наступал на Белогоровку. По данным DeepState Белогоровка Луганской области, уже находится в полуокружении.

Карта боевых действий в Луганской области

Накануне в строительстве Генштаба не сообщалось о боевых действиях в Бахмуте. По состоянию на утро 24 мая о боях в городе не сообщалось. Оккупанты размещали видео с позиций возле "самолета" на окраине. В то же время стало известно об атаках в сторону Хромового. Украинские официальные лица утверждают, что на флангах Бахмута украинские военные продвинулись на несколько метров.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг продолжает наземные атаки у Первомайского. На Марьинском направлении продолжаются атаки на Марьинку. Во время наступления на Авдеевку и Марьинку враг совершил накануне не менее 19 атак.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают готовиться к контрнаступлению ВСУ и вести оборону на юге — они устанавливают баррикады против лодок на Днепре и минуют берега. Вдоль дорог на оккупированный Крым построили новые укрепления. Войска рф не прекращают обстрелы прифронтовой части Украины. Российская сторона заявляет о десантной операции на западном берегу Днепра.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее Телеграф рассказывал, что Украина окончательно отвергла обвинения в причастности к ситуации в Белгороде. В то же время стало известно о возможности перегруппировки войск России в результате атаки в пределах России.