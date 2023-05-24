В россии задумались о выводе части подразделений из Украины: при чем тут "белгородские диверсанты"

Оккупанты задумались о перегруппировке

Из-за происходящего в Белгородской области российское военное руководство задумалось о выводе части оккупационной армии из Украины.

Как сообщила в комментарии "Украинской правде" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в Москве подняли вопрос о перегруппировке войск.

"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для решения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", — сказала она.

Кроме того, Маляр отметила, что Украина к происходящему в Белгородской области не имеет никакого отношения. А так как за рейд взяли на себя ответственность граждане рф, то это может быть их внутренним делом.

"Украина не ведет боевых действий на территории россии. Нашей стратегической задачей является возвращение наших оккупированных территорий", — добавила заместительница министра.

Как сообщалось ранее, 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" устроили рейд по пограничным населенным пунктам Белгородской области.

Согласно заявлениям минобороны рф все члены ДРГ были ликвидированы, впрочем, в РДК заявляют, что эта информация не соответствует действительности.