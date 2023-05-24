Ніч дронів над Бєлгородською областю: де чули вибухи (фото)

Ситуація в регіоні далека від стабільності

В Бєлгородській області росії продовжується метушня. Росіяни заявили про збільшену кількість ворожих безпілотників над регіоном.

Про це розповів губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Він заявив, що сили ППО впоралися з більшістю з них, однак є пошкодження як в самому Бєлгороді, так і в Бєлгородському та Борисівському районі. Постраждалих при цьому немає, однак пошкоджені легковики, приватні будинки та адміністративні будівлі.

В селищі Борисівка близько четвертої ранку вибухівку скинули з безпілотника на Центр молодіжних ініціатив. Пошкоджені фасад будівлі та три автівки.

Наслідки вибуху в Борисівці

Наслідки вибуху в Борисівці

В Новій Таволжанці скинута вибухівка не здетонувала над приватним будинком.

В Яковлівському окрузі двічі з дронів скидали вибухівку в селищі Томарівка на дві різні адмінбудівлі. Пошкоджені в одному випадку покрівля, в іншому — покрівля та плита перекриття.

В Грайворонському окрузі, який став знаний завдяки останнім подіям, пошкоджений газопровід, слідчі поки не зробили офіційної заяви про причину прориву та пожежі. Частина округу без газу, світла, водопостачання та мобільного зв’язку і так буде до вечора 24 травня.

Гладков також заявив, що в лікарнях 9 людей, троє з яких у реанімації. Понад 550 людей з Грайворонського округу евакуйовані. Додому їм поки не можна. Чекають "зачистки території та дозволу від силовиків".

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські регулярні війська могли відтіснити РДК та легіон "Свобода росії" за кордон з Україною. Офіційна влада заявила про припинення режиму контртерористичної операції, але з цим не погоджується друга сторона.