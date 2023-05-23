"Громадянська війна" у розпалі: диверсанти окопуються в Бєлгородській області, а росія відправляє туди нові війська (відео)

"Диверсанти" залишаються в росії

Вже добу на території Бєлгородської області росії триває "громадянська війна", адже російські добровольці, які 22 травня зайшли туди, щоб "звільнити" території від диктатури кремля, досі продовжують туди прибувати.

Про це заявляють російські інтернет-пабліки.

Так, за даними популярного Telegram-каналу "Shot", який посилається на власні джерела, нові невеликі групи "диверсантів" зараз продовжують підтягуватися до Козинки з боку кордону з Україною.

"Російські силовики ведуть з ними бій. Також ППО працює по дронах-розвідниках", — йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними інших російських пабліків, основна частина озброєних груп начебто пішла на територію України, замінувавши дороги перед відходом.

Тим часом у мережі продовжують з’являтися відео з території Бєлгородської області, на яких зображені ці "диверсанти". Можна побачити, що вони не тільки не були "ліквідовані", як про це трубять російські пропагандисти, а й цілком спокійно окопуються біля захопленого вчора КПП "Грайворон".

У той же час росіяни зі свого боку хочуть перекинути до Бєлгородської області додаткові війська. У тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерело в українській розвідці.

"Зокрема, наразі приймається рішення про можливе переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Майдан Луганської області) до Бєлгородської області", — повідомив джерело.

Примітно, що російські силові структури досі так і не дали жодної офіційної заяви про те, що відбувається. А ось у "Легіоні "Свобода Росії" вже підтвердили, що продовжують вести бої у Бєлгородській області та "звільняти її".

"Армія росії нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців, які взяли в руки зброю і не побоялися у відкриту піти проти режиму Москви за вільне майбутнє Росії … Резервів у РФ для реагування на військові кризи немає — всі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні. РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувалося 22 травня в Бєлгородській області росії.

Також ми повідомляли, що у Бєлгороді прогриміли вибухи в будівлях ФСБ та МВС.