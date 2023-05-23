Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що в самій росії вже пахне громадянською війною

Пішла друга доба після того, як представники "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" з боєм увійшли до Бєлгородської області рф . Я погоджуюсь з аналітиками Інституту вивчення війни, які пишуть, що ця операція стала несподіванкою для громадян та керівництва країни-агресорки, що вона призвела до панічної реакції .

Події у Бєлгородській області виглядають як чудова інформаційна, пропагандистсько-технологічна операція. Адже там діють громадяни росії, хоч вони й мають одну мету з Україною – повалення путінського режиму, який занурив наші країни у війну.

Якогось серйозного воєнного ефекту тут не було і не могло бути. Немає сенсу намагатися утримати якісь населені пункти, що не мають стратегічного значення, тим більше, розуміючи, що на них може обрушитися вся міць збройних сил росії, які, попри серйозні втрати у війні проти України, мають ще достатньо сил і засобів.

Але з погляду саме інформаційно-пропагандистського – ефект колосальний. У цьому сенсі дії РДК та легіону "Свобода Росії" – дуже вдала операція. На що вказує явно розгублена, хаотична реакція, що запізнилася, і керівництва Бєлгородщини, і власне Кремля.

Усі остаточно зрозуміли, що війна прийшла на російську землю. Що ніяка це не "спеціальна військова операція". І якщо завдання даного рейду було в цьому – воно виконане на всі сто.

Якщо говорити про політичні наслідки, вони для російського керівництва є плачевними. Продовжувати стверджувати, що "все йде за планом", не вдасться. Кремлю та його стаду пропагандистів буде в рази важче зомбувати звичайних росіян.

Сам Бєлгород, де дедалі частіше щось вибухає , Бєлгородська область, і навіть Брянська, де теж далеко ще не все спокійно, явно деморалізовані. І там точно зростають антивоєнні настрої. Подібний ефект, гадаю, почне все більш явно поширюватися по всій росії.

Нівелювати цей ефект деморалізації та демотивації буде вкрай складно. Тим більше, що вибухи в країні-агресорці звучать все частіше, а невідомі безпілотники в її небі – скоріше правило, аніж виняток.

Звинуватити у тому, що відбувається, "укронацистів" не вдасться, тому що в операції задіяні росіяни. І тут уже пахне громадянською війною.

Все виглядає так, що Кремль не був готовий до такого удару. Ані у військовому плані, ані в інформаційно-психологічному. Те, що путін на другу добу після того, що сталося, мовчить, теж багато про що говорить.

Реакція радше рефлекторна. Оголошення (і спростування) різноманітних евакуацій, планів "Едельвейс" для силовиків тощо виглядають хаотично, непереконливо.

Я не вірю в масове антипутінське та антивоєнне повстання російських мас. Але в середині Кремля такі "дзвіночки" з Бєлгородщини можуть стати певною мірою каталізатором для невдоволення, яке й так є у певних груп – щодо групи, близької до путіна. Не можна виключати, що станеться палацовий переворот.