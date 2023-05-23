Музикант, колишній актор та екс-офіцер ФСБ: хто брав участь в атаці на Білгородську область

Попередньо відомо, що ці ж люди брали участь у рейді до Брянської області.

У понеділок, 22 травня, мешканців Білгородської області переполошили новини про те, що група бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" захопили кілька прикордонних населених пунктів. При цьому в російських ЗМІ з’явилася інформація про кількох учасників рейду.

Як повідомляє "Медуза", у ЗМІ потрапила інформація про те, що серед учасників рейду був якийсь Олексій Левкін, якого в росії розшукують щонайменше з 2017 року.

Про це свідчить і повідомлення в телеграм-каналі Thule Signal, який імовірно належить Левкіну.

До слова, Левкін є засновником російського ультраправого блек-метал гурту "М8Л8ТХ", а в розшук у рф він потрапив через участь у боях на Донбасі у складі "Азова". Примітно, що сам він не приховував, що брав участь у цьому рейді.

Як стверджують російські канали, також вдалося ідентифікувати ще двох учасників рейду — колишнього актора Кирила Канахіна, який також брав участь у рейді на Брянську область, а також колишнього офіцера ФСБ Іллю Богданова.

Левкін та Канахін на відео, оприлюдненому РДК 22 травня

Як повідомлялося раніше, вдень 22 травня стало відомо, що бійці РДК взяли під свій контроль кілька населених пунктів у Білгородській області на кордоні з Україною.