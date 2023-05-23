Музикант, колишній актор та екс-офіцер ФСБ: хто брав участь в атаці на Білгородську область
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Попередньо відомо, що ці ж люди брали участь у рейді до Брянської області.
У понеділок, 22 травня, мешканців Білгородської області переполошили новини про те, що група бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" захопили кілька прикордонних населених пунктів. При цьому в російських ЗМІ з’явилася інформація про кількох учасників рейду.
Як повідомляє "Медуза", у ЗМІ потрапила інформація про те, що серед учасників рейду був якийсь Олексій Левкін, якого в росії розшукують щонайменше з 2017 року.
Про це свідчить і повідомлення в телеграм-каналі Thule Signal, який імовірно належить Левкіну.
До слова, Левкін є засновником російського ультраправого блек-метал гурту "М8Л8ТХ", а в розшук у рф він потрапив через участь у боях на Донбасі у складі "Азова". Примітно, що сам він не приховував, що брав участь у цьому рейді.
Як стверджують російські канали, також вдалося ідентифікувати ще двох учасників рейду — колишнього актора Кирила Канахіна, який також брав участь у рейді на Брянську область, а також колишнього офіцера ФСБ Іллю Богданова.
Як повідомлялося раніше, вдень 22 травня стало відомо, що бійці РДК взяли під свій контроль кілька населених пунктів у Білгородській області на кордоні з Україною.