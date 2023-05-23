Музыкант, бывший актер и экс-офицер ФСБ: кто участвовал в атаке на Белгородскую область

Предварительно известно, что эти же люди участвовали в рейде в Брянскую область

В понедельник, 22 мая, жителей Белгородской области переполошили новости о том, что группа бойцов "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" захватили несколько пограничных населенных пунктов. При этом в российских СМИ появилась информация о нескольких из участников рейда.

Как сообщает "Медуза", в СМИ попала информация о том, что среди участников рейда был некий Алексей Левкин, которого в россии разыскивают по меньшей мере с 2017 года.

Об этом к слову свидетельствует и сообщение в телеграм-канале Thule Signal, который предположительно принадлежит Левкину.

К слову, Левкин является основателем российской ультраправой блэк-метал группы "М8Л8ТХ", а в розыск в рф он попал из-за участия в боях на Донбассе в составе "Азова". Примечательно, что сам он не стал скрывать, что принимал участие в этом рейде.

Как утверждают российские каналы, также удалось идентифицировать еще двоих участников рейда — бывшего актера Кирилла Канахина, который также участвовал в рейде на Брянскую область, а также бывшего офицер ФСБ Илью Богданова.

Левкин и Канахин на видео, обнародованном РДК 22 мая

Как сообщалось ранее, днем 22 мая стало известно, что бойцы РДК взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в Белгородской области на границе с Украиной.