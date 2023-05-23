Ще одна "республіка"? На Брянщині оголосили план "Едельвейс": що це означає

Росгвардія посилюється відразу у чотирьох районах регіону

Після подій у Білгородській області на території Брянщини ввели план "Едельвейс". Він передбачає збір всього особового складу МВС для припинення злочинів терористичного характеру.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомляє один із популярних телеграм-каналів.

Водночас Telegram-канал Mash підтверджує це повідомлення і за інформацією зі своїх джерел зазначає, що Росгвардія посилюється в Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону.

Варто зазначити, що напередодні, 22 травня, загальний збір — план "Едельвейс", було оголошено у Білгородській області у зв’язку з бойовими діями. Яка причина запровадження плану на Брянщині поки залишається невідомим. Офіційної інформації з цього приводу також поки що немає.

При цьому Губернатор Брянської області олександр богомаз у своєму Telegram-каналі повідомив, що вранці 23 травня було обстріляно село Курковичі Стародубського муніципального округу. Водночас глава області заявив, що це нібито справа рук ЗСУ.

"Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу сталося займання двох домоволодінь, пошкоджено господарську споруду. Оперативні служби працюють на місці", - сказав він.

Курковичі на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з ранку 23 травня на території Брянської області сталася масштабна пожежа.