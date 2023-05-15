Українці вже "вітають" родину: встановлено особу пілота Мі-8, збитого під Брянськом (фото)

Встановлено особу одного з пілотів Мі-8, який зазнав аварії в Брянській області

Стала відома особа одного з пілотів вертольота Мі-8, який 13 травня зазнав аварії в Брянській області російської федерації. Того дня на території області загадково приземлилися два вертольоти та два літаки.

Як пише InformNapalm, внаслідок незрозумілого НП загинув Максим Савченко, який був уродженцем Краснодару.

Журналісти зазначають, що він став першим із усіх загиблих членів екіпажів, особу якого вдалося встановити.

Загиблий пілот був випускником Ставропольського авіаційного училища, яке закінчив у 2007 році. Після цього він був студентом Воронезького авіа-інженерного інституту, де навчався до 2012 року.

Потім він вирушив на службу до Ленінградської області. Там його записали борттехніком-інструктором до складу 15-ї бригади АА 6-ї армії ВПС/ППО, яка базувалася на аеродромі міста Острів у Псковській області.

Смерть окупанта підтвердила і його дружина, яка опублікувала пост у соціальній мережі. Вона написала, що борт її чоловіка було збито "ворожою ракетою".

"Вдові Максим, який вирушив "у вічний політ", Олесі — співчуття можна передати: за посиланням https://vk.com/id180651333, за номером телефону +79215034843, за адресою Псковська обл. м. Великі Луки Октябрський проспкет 126, кв 81", — пишуть журналісти.

Судячи з активності Савченка у соціальній мережі, на свою сторінку "ВКонтакте" він заходив у день загибелі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про масову НП з авіацією окупантів під Брянськом.