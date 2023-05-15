Украинцы уже "поздравляют" семью: установлена личность пилота Ми-8, сбитого под Брянском (фото)

Установлена личность одного из пилотов Ми-8, потерпевшего крушение в Брянской области

Стала известна личность одного из пилотов вертолета Ми-8, который 13 мая потерпел крушение в Брянской области российской федерации. В тот день на территории области загадочно приземлились два вертолета и два самолета.

Как пишет InformNapalm, в результате непонятного ЧП погиб Максим Савченко, который был уроженцем Краснодара.

Журналисты отмечают, что он стал первым из всех погибших членов экипажей, личность которого удалось установить.

Погибший пилот был выпускником Ставропольского авиационного училища, которое он закончил в 2007 году. После этого он был студентом Воронежского авиа-инженерного института, где учился до 2012 года.

Затем он отправился на службу в Ленинградскую область. Там его записали борттехником-инструктором в состав 15-й бригады АА 6-й армии ВВС/ПВЛ, которая числилась на аэродроме города Остров в Псковской области.

Смерть оккупанта подтвердила и его супруга, которая опубликовала пост в социальной сети. Она написала, что борт ее мужа был сбит "вражеской ракетой".

"Вдове скоропостижно отправившегося "в вечный полет" Максима — Олесе соболезнования можно передать: по ссылке https://vk.com/id180651333, по номеру телефона +79215034843, по адресу Псковская обл. г. Великие Луки Октябрьский проспект 126, кв 81", — пишут журналисты.

Судя по активности Савченко в социальной сети, на свою страничку "ВКонтакте" он заходил в день гибели.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о массовом ЧП с авиацией оккупантов под Брянском.