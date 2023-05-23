Хмара чорного диму над містом: у Брянській області вирує потужна пожежа (фото та відео)

З’явилися перші подробиці події

Ранок у Брянській області, в якій 23 травня було запроваджено план "Едельвейс", почався з пожежі на території кришталевого заводу у місті Дятьково. Внаслідок займання в небо почали підніматися чорні клуби диму. У мережі вже почали з’являтись перші кадри з місця подій.

Про подію на кришталевому заводі повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", посилаючись на інформацію, отриману від МНС рф.

Фото — РІА Новини

Так, зазначається, що пожежа сталася на складі заводу. Нині на місці працюють екстрені служби. Причину займання на цей час не встановлено.

У мережі тим часом публікують фотографії та відео диму, що підіймається над містом.

За даними Telegram-каналу SHOT, пожежа була ліквідована. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Також, за даними місцевого Telegram-каналу, сьогодні на Брянщині горіло підприємство "Олександр".

"Наразі з’явилася офіційна інформація про те, що сталося. Як повідомили в регіональному ГУ МНС, до місця виклику було направлено 5 відділень на пожежних автоцистернах та автодрабині", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 травня в росії сталося одразу кілька "вогненних" інцидентів у військкоматах.