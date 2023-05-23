Хмара чорного диму над містом: у Брянській області вирує потужна пожежа (фото та відео)
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З’явилися перші подробиці події
Ранок у Брянській області, в якій 23 травня було запроваджено план "Едельвейс", почався з пожежі на території кришталевого заводу у місті Дятьково. Внаслідок займання в небо почали підніматися чорні клуби диму. У мережі вже почали з’являтись перші кадри з місця подій.
Про подію на кришталевому заводі повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", посилаючись на інформацію, отриману від МНС рф.
Так, зазначається, що пожежа сталася на складі заводу. Нині на місці працюють екстрені служби. Причину займання на цей час не встановлено.
У мережі тим часом публікують фотографії та відео диму, що підіймається над містом.
За даними Telegram-каналу SHOT, пожежа була ліквідована. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Також, за даними місцевого Telegram-каналу, сьогодні на Брянщині горіло підприємство "Олександр".
"Наразі з’явилася офіційна інформація про те, що сталося. Як повідомили в регіональному ГУ МНС, до місця виклику було направлено 5 відділень на пожежних автоцистернах та автодрабині", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 травня в росії сталося одразу кілька "вогненних" інцидентів у військкоматах.