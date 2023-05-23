Облако черного дыма над городом: в Брянской области бушует мощный пожар (фото и видео)
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Появились первые подробности происшествия
Утро в Брянской области, в которой 23 мая был введен план "Эдельвейс", началось с пожара на территории хрустального завода в городе Дятьково. В результате возгорания в небо стали подниматься черные клубы дыма. В сети уже начали появляться первые кадры с места событий.
О происшествии на хрустальном заводе сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на информацию, полученную от МЧС рф.
Так, отмечается, что пожар произошел на складе завода. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причина возгорания на данный момент не установлена.
В сети тем временем публикуют фотографии и видео дыма, который поднимается над городом.
По данным Telegram-канала SHOT, пожар біл ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.
Также по данным местного Telegram-канала, сегодня на Брянщине горело предприятие "Александр".
"В данный момент появилась официальная информация о случившемся. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, к месту вызова были направлены 5 отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 мая в россии произошло сразу несколько "огненных" инцидентов в военкоматах.