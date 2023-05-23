Облако черного дыма над городом: в Брянской области бушует мощный пожар (фото и видео)

Появились первые подробности происшествия

Утро в Брянской области, в которой 23 мая был введен план "Эдельвейс", началось с пожара на территории хрустального завода в городе Дятьково. В результате возгорания в небо стали подниматься черные клубы дыма. В сети уже начали появляться первые кадры с места событий.

О происшествии на хрустальном заводе сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на информацию, полученную от МЧС рф.

Фото - РИА Новости

Так, отмечается, что пожар произошел на складе завода. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причина возгорания на данный момент не установлена.

В сети тем временем публикуют фотографии и видео дыма, который поднимается над городом.

По данным Telegram-канала SHOT, пожар біл ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Также по данным местного Telegram-канала, сегодня на Брянщине горело предприятие "Александр".

"В данный момент появилась официальная информация о случившемся. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, к месту вызова были направлены 5 отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 мая в россии произошло сразу несколько "огненных" инцидентов в военкоматах.